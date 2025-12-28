В России продлили действие закона об обращении лекарств в новых регионах
Президент России Владимир Путин утвердил закон, согласно которому особенности обращения препаратов, изготовленных в новых субъектах Российской Федерации, сохраняются до 1 января 2028 г. Документ опубликован на официальном ресурсе правовой информации.
Документом предусмотрены пролонгация сроков обращения медикаментов, выпускаемых в новых регионах, а также определен порядок оказания медицинской помощи без учета клинического руководства до указанной даты в учреждениях здравоохранения.
Разрешительные бумаги для занятия врачебной деятельностью и фармацевтической деятельностью остаются действительными до 1 января 2027 г. Процедура подтверждения квалификации сотрудников учреждений здравоохранения и фармацевтов перенесена на тот же период.
Дополнительно закон предусматривает сохранение механизма финансирования медицинского обслуживания вне рамок обязательного медицинского страхования, включая помощь населению новых регионов, иностранцам, проживающим там, но не имеющим статуса застрахованных лиц, вплоть до конца 2027 г. включительно.