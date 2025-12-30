Газета
ЧМК «Мечела» обратился за государственной поддержкой

Ведомости

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) «Мечела» обратился за государственной поддержкой. Профильная подкомиссия примет решение после изучения дополнительных материалов. Об этом сообщило Министерство финансов.

На итоговом заседании подкомиссия по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей оценила потребности в мерах поддержки ЧМК и группы компаний «УЛК». Компаниям рекомендовали подготовить уточненные материалы и доработанные финансовые модели развития предприятий для проведения детальной финансовой оценки.

28 ноября ЧМК опубликовал финансовую отчетность по результатам девяти месяцев 2025 г. За указанный период чистый убыток металлургического комбината увеличился почти в три раза и достиг 9,9 млрд руб. Выручка сократилась на 15,9% и составила 111,2 млрд руб.

