ЧМК «Мечела» обратился за государственной поддержкой

28 ноября ЧМК опубликовал финансовую отчетность по результатам девяти месяцев 2025 г. За указанный период чистый убыток металлургического комбината увеличился почти в три раза и достиг 9,9 млрд руб. Выручка сократилась на 15,9% и составила 111,2 млрд руб.