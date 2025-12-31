Россия и Абхазия подписали соглашение о финансовой помощи республике

Согласно бюджету Абхазии на 2026 г., общий объем российской помощи составит около 5,5 млрд руб. Из них: 4,25 млрд руб. на социально-экономическое развитие, 1 млрд руб. на бюджетные инвестиции в инфраструктуру, 250 млн руб. на господдержку отраслей экономики в рамках программы развития на 2026–2028 гг.