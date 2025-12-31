Газета
Экономика

Россия и Абхазия подписали соглашение о финансовой помощи республике

Ведомости

Министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия и замглавы Минэкономразвития России Сергей Назаров подписали соглашение о содействии социально-экономическому развитию республики. Документ рассчитан на 2026–2030 гг.

«Благодаря софинансированию российской стороной мероприятий госпрограмм планируем к 2030 году увеличить ВВП республик на 60%, обеспечить ежегодный рост их собственных доходов, а также достижение соразмерного с Россией уровня заработных плат», – сказал Назаров (цитата по сайту Минэкономразвития).

Соглашение предусматривает бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры, оказание государственной поддержки инвестиционной деятельности и «базовую» помощь. Средства также направят на повышение зарплат бюджетникам.

Согласно бюджету Абхазии на 2026 г., общий объем российской помощи составит около 5,5 млрд руб. Из них: 4,25 млрд руб. на социально-экономическое развитие, 1 млрд руб. на бюджетные инвестиции в инфраструктуру, 250 млн руб. на господдержку отраслей экономики в рамках программы развития на 2026–2028 гг.

