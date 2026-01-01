Что изменится в налогах и сборах для бизнеса в 2026 году

Дополнительно вступят в силу сразу несколько норм, которые должны помочь малому бизнесу при переходе к уплате НДС. Например, МСП будут иметь право отказаться от применения пониженной ставки налога (сейчас составляет 5% при доходах за предыдущий год до 250 млн руб. и 7% – до 450 млн руб.) до истечения предусмотренного законом трехлетнего срока. Воспользоваться этой опцией можно будет, если такое решение принимается один раз в первый год уплаты НДС. Кроме того, будет действовать мораторий на привлечение к ответственности бизнеса, который впервые допустит нарушение при уплате налога по новым правилам.