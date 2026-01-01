Что изменится в налогах и сборах для бизнеса в 2026 году

Что изменится в налогах и сборах для бизнеса в 2026 годуС 1 января вступает в силу новый блок поправок в Налоговый кодекс
С 1 января 2026 г. изменится налогообложение бизнеса. Одобренные в 2025 г. поправки в налоговое законодательство коснулись налога на добавленную стоимость (НДС), а также более узких вопросов отраслевого налогообложения. Предложения Минфина, вызвали бурное обсуждение в бизнес-среде и ко второму чтению были немного смягчены.
«Ведомости» сделали подборку основных нововведений, с которыми бизнес столкнется в новом году.
Повышение ставки НДС и расширение периметра его плательщиков
Общая ставка НДС с 2026 г. вырастет на 2 п.п. – с 20% до 22%. При этом для ряда социально значимых товаров (например, продуктов питания, лекарств, товаров для детей и др.) сохранятся льготные 10% налога. Рост ставки НДС принесет федеральному бюджету в будущем году порядка 2,3 трлн руб., сообщил глава Минфина Антон Силуанов в начале октября.
Помимо повышения базовой ставки налога с 2026 г. начнет понижаться порог доходов предприятий и ИП, которые должны будут исчислять и платить его. Первоначально предполагалось, что бизнес с доходом выше 10 млн руб. начнет делать это уже с 2026 г. Однако после продолжительных консультаций с бизнесом редакция поправки была изменена – порог будет опускаться на 5 млн в год, начиная с 20 млн в 2026 г. В 2027 г. он составит 15 млн руб., в 2028 г. – 10 млн руб.
Дополнительно вступят в силу сразу несколько норм, которые должны помочь малому бизнесу при переходе к уплате НДС. Например, МСП будут иметь право отказаться от применения пониженной ставки налога (сейчас составляет 5% при доходах за предыдущий год до 250 млн руб. и 7% – до 450 млн руб.) до истечения предусмотренного законом трехлетнего срока. Воспользоваться этой опцией можно будет, если такое решение принимается один раз в первый год уплаты НДС. Кроме того, будет действовать мораторий на привлечение к ответственности бизнеса, который впервые допустит нарушение при уплате налога по новым правилам.
Дополнительные ограничения коснутся и пользователей патентной системы налогообложения (ПСН). Для них будут установлены те же пороги – при их пересечении бизнес будет лишаться права применять этот налоговый режим.
Учет всех расходов для УСН
Одно из предложений бизнеса, появившееся в законопроекте ко второму чтению, касается учета понесенных расходов плательщикам УСН с базы «доходы минус расходы». С 2026 г. таковыми будут признаваться все понесенные траты, а не только те, которые ранее входили в закрытый перечень в НК. По сути, механизм будет идентичен тому, которым пользуются плательщики налога на прибыль организаций, – учитываться могут все расходы, но при условии их обоснованности и наличия подтверждающих документов.
Теперь бизнес на УСН «доходы минус расходы» сможет вычитать из базы ряд затрат, которые ранее не содержались в НК. Среди них, например, представительские расходы, пени и штрафы, уплаченные в бюджет и внебюджетные фонды, расходы на специальную оценку условий труда, потери от брака, экспортные пошлины и отрицательные курсовые разницы, таможенные пошлины и многое другое.
Страховые взносы
Помимо налоговых поправок с 2026 г. будут скорректированы льготные тарифы страховых взносов для МСП. Для ряда отраслей теперь действуют общие тарифы в 30% до достижения предельной базы по страховым доходам (в 2025 г. составляет порядка 2,8 млн руб. и рассчитывается как cумма доходов каждого работника за год. – «Ведомости») и 15% после ее достижения.
Одновременно в конце декабря правительство утвердило перечень экономических видов деятельности для применения пониженных тарифов страховых взносов. В список вошли в частности, растениеводство, животноводство, рыболовство, производство пищевых продуктов, текстильных изделий и одежды, радиоэлектроники, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. Кроме того льготу сохранят организации из сферы науки, образования, спорта и культуры, а также туристические, общественные, некоммерческие и др. организации. Они смогут применять пониженный тариф в размере 15% как до предельной величины базы для исчисления страховых взносов, так и сверх ее предела.
Федеральный инвествычет
Поправки коснулись и механизма федерального инвествычета (ФИНВ). Получить его сможет любое лицо, входящее в одну группу с налогоплательщиком, который осуществляет капитальные вложения. При этом не будет учитываться отрасль, в которой работает такая компания.
Согласно действующим правилам применения ФИНВ (описаны в ст. 286.2 НК РФ и профильном постановлении правительства от 28 ноября 2024 г. № 1638), размер вычета составляет 3% от суммы расходов на основные средства и отдельные нематериальные активы. Право на него имеют организации с отдельными видами экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства (кроме выпуска пищевых продуктов, напитков и табачных изделий), обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха, гостиницы и общепит, научные исследования и разработки, телекоммуникации и информационные технологии.
Букмекерские конторы
Отдельные предложения правительства коснулись налогообложения букмекеров. В частности, налог на игорный бизнес для них теперь будет рассчитываться по единым правилам – исчислять и платить его необходимо будет с разницы между ставками и выигрышами по ставке 7%. Одновременно букмекерские конторы начнут платить стандартный налог на прибыль в размере 25%. Сейчас они уплачивают налог на игорный бизнес в фиксированном размере, который устанавливает каждый конкретный регион.
Минфин ожидает, что рост поступлений налога на игорный бизнес составит порядка 60 млрд руб. после 1 млрд руб. в 2024 г., сообщил в ноябре замминистра финансов – статс-секретарь Алексей Сазанов.