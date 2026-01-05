ВВП Белоруссии обновил исторический максимум в 2025 году

Он отметил, что, несмотря на глобальную турбулентность и ряд сложностей (пандемию коронавируса, беспрецедентное санкционное давление, разрыв логистических цепочек), пятилетие завершается с неплохими результатами. Главный итог, по его словам, – рост экономики, а также повышение благосостояния и качества жизни граждан.