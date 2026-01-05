ВВП Белоруссии обновил исторический максимум в 2025 году
В 2025 г. ВВП Белоруссии достиг исторического максимума – примерно $88,6 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики республики Юрия Чеботаря.
Он отметил, что, несмотря на глобальную турбулентность и ряд сложностей (пандемию коронавируса, беспрецедентное санкционное давление, разрыв логистических цепочек), пятилетие завершается с неплохими результатами. Главный итог, по его словам, – рост экономики, а также повышение благосостояния и качества жизни граждан.
Чеботарь уточнил, что помимо рекордного значения ВВП зафиксирован рост экспорта товаров и услуг – за пятилетие, по оценке, на 35%. В 2025 г. ожидается рекордный за 10 лет объем экспорта – более $50 млрд.
Кроме того, обеспечен запуск инвестиционного цикла: уже третий год подряд инвестиции в основной капитал поступают темпами, многократно превышающими рост ВВП. Это, как отметил министр, способствует повышению конкурентоспособности, появлению новых видов продукции и укреплению базы для будущего развития.
Юрий Чеботарь также подчеркнул, что устойчивая работа экономики позволила обеспечить хорошую динамику реальных располагаемых денежных доходов населения – 23,4% при плановых 20,2%. Этому, по его словам, способствовал жесткий контроль за инфляционными процессами.
Министр обратил внимание на укрепление экономического потенциала государства: по его оценке, за пятилетие продукция промышленности выросла на 15,2%, а производительность труда по ВВП на 13,7% (оба показателя – опережающими темпами).