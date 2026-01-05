Газета
РАН прогнозирует дальнейший рост госдолга ЕС и еврозоны

Ведомости

Государственный долг Евросоюза и еврозоны продолжит расти в 2026 г. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование РАН.

В 2025 г. показатель составит в среднем 82,8% от ВВП по ЕС и 88,8 % по еврозоне. В 2026 г. прогнозируется дальнейшее увеличение – до 83,8 % и 89,8 % ВВП соответственно.

Еврокомиссия оценивает средневзвешенный бюджетный дефицит в 2025 г. на уровне 3,3 % для ЕС и 3,2 % для еврозоны. В 2026 г. ожидается его рост до 3,4 % и 3,3 % соответственно.

В РАН отмечают, что дефицит финансовых ресурсов и их перераспределение остаются ключевыми проблемами ЕС. Финансовая разбалансировка, вызванная экстренными расходами (в том числе военными) и политической нестабильностью в ряде крупных экономик, сохраняется и местами усугубляется.

Наиболее сложная ситуация с госфинансами наблюдается в Бельгии и Франции. Во Франции, несмотря на слабую экономическую конъюнктуру, власти вынуждены проводить политику бюджетного оздоровления из‑за высокого уровня госдолга (115 % ВВП). Для стабилизации задолженности потребуется сэкономить не менее 100  млрд евро в ближайшие годы.

