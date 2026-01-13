Международные резервы РФ за неделю выросли на $11,3 млрд
По состоянию на 26 декабря международные резервы РФ составили $763,9 млрд, увеличившись за неделю на $11,3 млрд. Это следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.
На 19 декабря объем резервов составлял $752,6 млрд.
Международные резервы включают высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении государства и Центробанка. В их состав входят валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото.
В ноябре 2025 г. объем международных резервов страны увеличился на $8,747 млрд, или на 1,2%. По результатам 11 месяцев 2025 г. резервы продемонстрировали рост на $125,520 млрд, или на 20,6%.