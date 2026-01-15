ADB: дефицит финансирования мировой торговли составил $2,5 трлн в 2025 году
Мировые финансовые институты не смогли предоставить компаниям финансирование в размере $2,5 трлн в 2025 г. Об этом заявили в Азиатском банке развития (ADB).
«Без финансирования, поддерживающего торговлю, импорт и экспорт, мы просто не сможем добиться того роста и развития, которые возможны благодаря торговле», – заявил глава отдела торговли и финансирования цепочек поставок ADB Стивен Бек.
Как указали в ADB, показатель остается на прежнем уровне с последнего опроса 2023 г. Вместе с тем такой разрыв представляет собой «упущенную возможность стимулировать глобальный рост и развитие». За последние 10 лет этот разрыв сильно увеличился – в 2015 г. дефицит финансирования составлял $1,5 трлн.
Дефицит продолжит расти на фоне американских пошлин на товары. Это приведет к увеличению спроса на капитал, поскольку компании диверсифицируют свои торговые отношения и перестраивают цепочки поставок.
Сократить разрыв могут финтех-платформы и альтернативные валюты. По словам Бека, для влияния финтеха на финансирование следует проводить более глубокие исследования.
В части валют ADB в своем отчете отметил, что доллар США еще используется более чем в 82% традиционных операций торгового финансирования, но почти 57% опрошенных банков отмечают растущую потребность в использовании местных валют. В частности, наблюдается постепенный рост использования китайского юаня.