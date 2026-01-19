Объем ФНБ в декабре увеличился на 156 млрд рублей

19 января Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за 2025 г. Нефтегазовые доходы сократились на 23,8% год к году и составили 8,48 млрд руб. Дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в объеме 84 млрд руб. будут зачислены в ФНБ в 2026 г.