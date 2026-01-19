Газета
Объем ФНБ в декабре увеличился на 156 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по итогам декабря 2025 г. вырос на 156 млрд руб. и достиг 13,42 трлн руб., что сопоставимо с 6,2% ВВП. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов России.

Эта сумма также эквивалентна $171,5 млрд.

19 января Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за 2025 г. Нефтегазовые доходы сократились на 23,8% год к году и составили 8,48 млрд руб. Дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в объеме 84 млрд руб. будут зачислены в ФНБ в 2026 г.

В министерстве указали, что накопление дополнительных нефтегазовых доходов во время благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов согласно параметрам «бюджетного правила» обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.

