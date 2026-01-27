Bloomberg: трейдеры сделали рекордные ставки на обвал доллара
Трейдеры установили рекордные ставки на опционы, ожидая обвала доллара США из-за новых торговых тарифов. Об этом пишет Bloomberg.
В статье говорится, что участники рынка, работающие с долларом, вкладывают значительные средства в ставки на дальнейшее снижение курса американской валюты. Если прогнозы трейдеров, предрекающих падение доллара, оправдаются, курс может достичь минимума за последние четыре года, сообщает агентство.
Доллар оказался на последнем месте в рейтинге валют стран G10. По данным Bloomberg, это свидетельствует о значительном пересмотре прогнозов относительно традиционного американского рынка хранения активов. Среди факторов, повлиявших на такое положение, можно выделить опасения, связанные с увеличением бюджетного дефицита, торговые споры и ускоренное перераспределение средств в пользу золота и других активов.
Старший аналитик Danske Bank A/S Йеспер Фьярстедт отметил, что непредсказуемая политическая ситуация в США оказывает негативное влияние на доллар. Он также подчеркнул, что события последней недели привели к росту премии за политический риск на рынках.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили, что экономическая политика президента США Дональда Трампа, снижение ставки Федеральной резервной системой при более сдержанной политике других мировых центральных банков, рост госдолга, а также склонность инвесторов к риску и вложениям в развивающиеся экономики продолжат ослаблять доллар в 2026 г.