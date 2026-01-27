Bloomberg: трейдеры сделали рекордные ставки на обвал доллара

Доллар оказался на последнем месте в рейтинге валют стран G10. По данным Bloomberg, это свидетельствует о значительном пересмотре прогнозов относительно традиционного американского рынка хранения активов. Среди факторов, повлиявших на такое положение, можно выделить опасения, связанные с увеличением бюджетного дефицита, торговые споры и ускоренное перераспределение средств в пользу золота и других активов.