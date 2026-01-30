Путин освободил от НДФЛ продажу ценных бумаг высокотехнологичного сектора
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упрощает условия освобождения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже ценных бумаг, включая акции высокотехнологичных компаний. Это следует из соответствующего документа.
Целью закона обозначено повышение привлекательности долгосрочных инвестиций на фондовом рынке для граждан.
До принятия закона от НДФЛ освобождались доходы физических лиц от продажи акций компаний высокотехнологичного сектора, которыми они владели не менее одного года. При этом капитализация эмитента не должна была превышать 75 млрд руб. Но из-за текущего метода определения капитализации акции, купленные на этапе первичного публичного размещения (IPO), не попадали под эту налоговую льготу. Это означало, что инвесторы, которые приобретали акции на IPO, не могли воспользоваться льготой, в то время как те, кто покупал эти же акции позже, во время их вторичного обращения, имели такую возможность.
Теперь для освобождения от НДФЛ достаточно, чтобы ценные бумаги относились к высокотехнологичному сектору хотя бы в течение 365 последовательных дней до их продажи или погашения.
Закон также вносит изменения в правила исчисления срока владения ценными бумагами для освобождения НДФЛ доходов от их продажи, если инвестор владел ими более пяти лет. Теперь в непрерывный срок владения будет включаться и время, на которое бумаги были предоставлены по договорам займа или репо.
Документ вступает в силу с момента его официального опубликования, его положения будут применяться к доходам, полученным начиная с 1 января 2026 г.