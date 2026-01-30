Путин освободил от НДФЛ продажу ценных бумаг высокотехнологичного сектора

До принятия закона от НДФЛ освобождались доходы физических лиц от продажи акций компаний высокотехнологичного сектора, которыми они владели не менее одного года. При этом капитализация эмитента не должна была превышать 75 млрд руб. Но из-за текущего метода определения капитализации акции, купленные на этапе первичного публичного размещения (IPO), не попадали под эту налоговую льготу. Это означало, что инвесторы, которые приобретали акции на IPO, не могли воспользоваться льготой, в то время как те, кто покупал эти же акции позже, во время их вторичного обращения, имели такую возможность.