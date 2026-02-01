Газета
Главная / Экономика /

В Таиланде признали котов важным экономическим активом

Ведомости

Рынок товаров и услуг для кошек в Таиланде демонстрирует стремительный рост, в связи с чем правительство официально признало этих животных важной составляющей экономики страны. Об этом пишет Nikkei Asia.

Согласно данным отраслевых аналитиков, годовой объем рынка товаров и услуг для кошек достиг 367,8 млрд батов (около $11,8 млрд), тогда как для собак – 226,8 млрд батов (около $6,4 млрд).

Эксперты прогнозируют, что в 2025 г. темп роста рынка товаров и услуг для кошек впервые обгонит аналогичный рынок для собак. Этому способствуют урбанизация и сокращение жилплощади, что делает кошек более удобными питомцами.

В ноябре 2025 г. пять аборигенных пород кошек – сиамская, суфалак, корат, конджа и као-мани – были объявлены национальным достоянием в Таиланде. Этот шаг, как заявили в правительстве, направлен на сохранение «культурных практик» и создание новых возможностей для роста, особенно на фоне проблем в традиционном туристическом секторе.

В 2025 г. поток иностранных гостей в Таиланд впервые с пандемии сократился на 7,2% из-за опасений по поводу мошенничества и роста курса бата.

