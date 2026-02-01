В Таиланде признали котов важным экономическим активом

В ноябре 2025 г. пять аборигенных пород кошек – сиамская, суфалак, корат, конджа и као-мани – были объявлены национальным достоянием в Таиланде. Этот шаг, как заявили в правительстве, направлен на сохранение «культурных практик» и создание новых возможностей для роста, особенно на фоне проблем в традиционном туристическом секторе.