Шувалов предложил распространить концессии по строительству школ на другие сферы
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предложил распространить позитивный опыт концессий по строительству новых школ на другие сферы, в частности, на коммунальное или дорожное хозяйство в городе. Он озвучил эту мысль на совместной с АСИ бизнес-миссии в Красноярский край.
Шувалов отметил, что в рамках проекта по строительству школ по концессиям построено 38 образовательных учреждений и концессионная модель – то, что нужно продвигать.
«Мы хотели бы попробовать модель по концессиям или иным формам государственно-частного взаимодействия и на других социальных объектах, будь то коммунальное хозяйство или дорожное хозяйство в городе, либо какие-то еще модели», – сказал глава госкорпорации развития.
В числе перспективных инструментов для Красноярска и края Шувалов назвал лизинг с привлечением ГТЛК (находится в контуре ВЭБ.РФ) и в конкуренции с другими игроками. Он предположил, что в этой конкуренции будет лучше для регионов получать комплексный продукт. Шувалов также подчеркнул, что государственно-частное сотрудничество позволяет значительно ускорить развитие экономики и соцсферы.
Согласно поручению президента России ВЭБ стал обязательным участником крупных проектов государственно-частного партнерства с инвестициями от 3 млрд руб.