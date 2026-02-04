ЦБ: зарплаты россиян выросли за четыре года на 24%
Реальная заработная плата россиян выросла на 24,3% за последние четыре года. Это следует из макроэкономического опроса Банка России.
В 2026 г. реальная зарплата граждан может возрасти до 27,7% относительно 2021 г., к 2027 г. – до 30,8%, в 2028 г. – до 34,1%.
Аналитики также повысили прогноз по инфляции на 2026 г. на 0,2 п. п. до 5,3%. По их оценкам, в 2027–2028 гг. инфляция будет «находиться вблизи цели» – на уровне 4%.
Согласно данным Росстата на 4 февраля, доля россиян с ежемесячным доходом выше 100 000 руб. выросла до рекордных 16,7% в 2024 г. Рост показателя за год составил 5,3%, что превышает прирост 2023 г. (3,1%). Доля граждан с зарплатой от 60 000 до 100 000 руб. увеличилась до 21,6% (в 2023 г. – 18,5%), а от 45 000 до 60 000 руб. – до 14,9% (в 2023 г. – 14,4%).
Численность россиян с доходами до 45 000 руб. впервые опустилась ниже 50%, составив 46,8%. В 2023 г. этот показатель составлял 55,7%.