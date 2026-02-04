ЦБ: зарплаты россиян выросли за четыре года на 24%

Согласно данным Росстата на 4 февраля, доля россиян с ежемесячным доходом выше 100 000 руб. выросла до рекордных 16,7% в 2024 г. Рост показателя за год составил 5,3%, что превышает прирост 2023 г. (3,1%). Доля граждан с зарплатой от 60 000 до 100 000 руб. увеличилась до 21,6% (в 2023 г. – 18,5%), а от 45 000 до 60 000 руб. – до 14,9% (в 2023 г. – 14,4%).