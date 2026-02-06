Международные резервы России увеличились на 10,43% в январе
Международные резервы России по состоянию на 1 февраля 2026 г. достигли $833,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка.
1 января международные резервы страны составляли $754,9 млрд. Таким образом, показатель вырос за месяц на 10,43%, или на $78,719 млрд.
В декабре 2025 г. международные резервы увеличились на 2,76%, или на $20,265 млрд.
Международные резервы включают высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Центробанка России и государства. В них входят валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото.