Вклад креативной экономики в ВВП в 2025 году составил 8,26 трлн рублей
Валовая добавленная стоимость креативной экономики в 2025 г. составила 8,26 трлн руб., следует из данных Росстата. Ее доля в ВВП России достигла 4,2%.
Наибольший вклад обеспечили разработка программного обеспечения – 39,29%, реклама и пиар – 15,08%, исполнительские искусства – 11,31%. Архитектура и урбанистика внесли 6,97%, гастрономия – 6,22%, отдых и развлечения – 4,72%, медиа и СМИ – 4,4%, кино и сериалы – 3,56%.
В 2017 г. вклад креативного сектора экономики в ВВП составлял всего 2,8% (2,3 трлн руб.), а 2020 г. – 3,2% (3,1 трлн руб.), в 2023 г. – 3,8% (6 трлн руб.).
«Уже сегодня динамика его развития, последовательное укрепление позиций говорят о значительном потенциале сектора как одного драйверов экономического роста», – отметил зампред правительства РФ Александр Новак. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить вклад креативного сектора к 2030 г. до 6% ВВП.
Новак заявил, что сектор развивается из-за привлекательности креативных индустрий для малого предпринимательства и возможности раскрытия творческого потенциала молодежи. Этому способствует и создание условий для реализации в регионах, подчеркнул вице-премьер.
По словам замминистра экономического развития России Татьяны Илюшниковой, Минэкономразвития проводит масштабную работу по описанию и донастройке сектора. Она сообщила, что одними из фундаментальных отраслевых документов развития сектора станет Стратегия развития креативных индустрий до 2036 г., а также федеральный проект по развитию творческих индустрий в составе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».