Вклад креативной экономики в ВВП в 2025 году составил 8,26 трлн рублей

По словам замминистра экономического развития России Татьяны Илюшниковой, Минэкономразвития проводит масштабную работу по описанию и донастройке сектора. Она сообщила, что одними из фундаментальных отраслевых документов развития сектора станет Стратегия развития креативных индустрий до 2036 г., а также федеральный проект по развитию творческих индустрий в составе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».