Профицит внешней торговли России в декабре вырос до $10 млрд

Внешнеторговый оборот России за 2025 г. сократился на 2,8% и составил $697,3 млрд. Экспорт снизился на 3,7% до $418,3 млрд, импорт – на 1,4% до $279 млрд. Торговый профицит упал на 8,17% год к году. Эксперт ЦМАКПа Владимир Сальников объяснял, что снижение импорта произошло из-за сжатия внутреннего спроса, прежде всего инвестиционного, в результате жесткой политики ЦБ. Снижение экспорта в свою очередь объясняется сокращением доходов от углеводородов.