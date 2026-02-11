Газета
Главная / Экономика /

Профицит внешней торговли России в декабре вырос до $10 млрд

Ведомости
Анна Бойцова

Профицит внешней торговли России в декабре 2025 г. вырос до $10 млрд, следует из данных Центрального банка.

Экспорт товаров составил $43 530 млрд и увеличился по отношению к декабрю 2024 г. на 10%. Импорт товаров вырос на 14% и достиг $33 509 млрд.

Внешнеторговый оборот России за 2025 г. сократился на 2,8% и составил $697,3 млрд. Экспорт снизился на 3,7% до $418,3 млрд, импорт – на 1,4% до $279 млрд. Торговый профицит упал на 8,17% год к году. Эксперт ЦМАКПа Владимир Сальников объяснял, что снижение импорта произошло из-за сжатия внутреннего спроса, прежде всего инвестиционного, в результате жесткой политики ЦБ. Снижение экспорта в свою очередь объясняется сокращением доходов от углеводородов.

