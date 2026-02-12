ВЭФ-2026 пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября
Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке и продлится с 1 по 4 сентября 2026 г. Об этом сообщается на сайте форума.
«По целому ряду показателей Дальний Восток опережает среднероссийскую динамику: темпы роста инвестиций в основной капитал с 2014 г. выросли в два раза, обогнав среднероссийский показатель в 1,5 раза», – напомнил зампредседателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, комментируя публикацию точных дат проведения ВЭФ.
В сообщении организаторов также говорится, что благодаря форуму реализация мастер-планов, которые касаются более 1000 объектов и мероприятий на Дальнем Востоке, находится в активной стадии.
ВЭФ начали проводить в 2015 г. после подписания указа российским лидером Владимиром Путиным. Как отметили организаторы, в течение этого времени форум превратился в ведущую международную площадку, чтобы укрепить связи российского и мирового инвестиционного сообществ. Предыдущий ВЭФ состоялся во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2025 г.