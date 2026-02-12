ВЭФ-2026 пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября

ВЭФ начали проводить в 2015 г. после подписания указа российским лидером Владимиром Путиным. Как отметили организаторы, в течение этого времени форум превратился в ведущую международную площадку, чтобы укрепить связи российского и мирового инвестиционного сообществ. Предыдущий ВЭФ состоялся во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2025 г.