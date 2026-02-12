Кремль не хотел бы эскалации с США из-за поставок нефти на Кубу

Песков прокомментировал также заявления США о том, что в отношении стран, которые будут поставлять нефть на Кубу, введут пошлины. «Мы не хотели бы никакой эскалации. Но, с другой стороны, у нас в настоящий момент особо товарооборота никакого нет. Вот в чем дело. Поэтому здесь, наверное, мы бы рассчитывали все-таки на конструктивный диалог», – подчеркнул пресс-секретарь.