Главная / Экономика /

Кремль не хотел бы эскалации с США из-за поставок нефти на Кубу

Ведомости
Анна Бойцова

Россия поддерживает контакты с кубинским властями и рассматривает варианты оказания им помощи, в том числе возможность новых поставок нефти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«В таком сильно публичном режиме говорить по этим вопросам сейчас нельзя по понятным причинам. Но я лишь могу повторить то, что все эти дни мы говорим на различных уровнях. Мы в контакте с нашими кубинскими друзьями, мы обсуждаем варианты оказания им помощи», – сказал представитель Кремля.

Песков прокомментировал также заявления США о том, что в отношении стран, которые будут поставлять нефть на Кубу, введут пошлины. «Мы не хотели бы никакой эскалации. Но, с другой стороны, у нас в настоящий момент особо товарооборота никакого нет. Вот в чем дело. Поэтому здесь, наверное, мы бы рассчитывали все-таки на конструктивный диалог», – подчеркнул пресс-секретарь.

29 января президент Дональд Трамп подписал указ об «ответе на угрозы США, которые представляет правительство Кубы». Крупнейший экспортер нефти в страну, Мексика, прекратила поставки. На Кубе начался топливный кризис. 12 февраля в российском посольстве в Гаване заявили, что РФ в ближайшее время планирует поставить островному государству нефть в качестве гуманитарной помощи. В феврале 2025 г. Владимир Путин одобрил поставку 100 000 т нефти на Кубу в рамках кредита.

