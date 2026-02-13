Банк России рассматривал два варианта решения по ключевой ставке

В свою очередь те, кто выступил за снижение ставки, опирались на широкий круг данных опросов. Председатель Центробанка добавила, что дальнейшие шаги по ставке будут зависеть от поступающей информации. В зависимости от ситуации она допустила и дальнейшие шаги, и паузы.