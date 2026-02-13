Банк России рассматривал два варианта решения по ключевой ставке
Совет директоров Банка России на заседании помимо снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта (п. п.) рассматривал ее сохранение на прежнем уровне. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Те, кто были за сохранение ставки, больший акцент делали на том, что данные за январь и за декабрь достаточно зашумлены, нужно получить больше данных, больше уверенности по устойчивому возвращению инфляции к 4%», – пояснила Набиуллина.
В свою очередь те, кто выступил за снижение ставки, опирались на широкий круг данных опросов. Председатель Центробанка добавила, что дальнейшие шаги по ставке будут зависеть от поступающей информации. В зависимости от ситуации она допустила и дальнейшие шаги, и паузы.
13 февраля совет директоров ЦБ решил снизить ключевую ставку на 0,5 п. п. до 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд. Такого сценария ожидали пятеро из 21 участника консенсус-прогноза «Ведомостей». Еще 15 экономистов прогнозировали сохранение ставки, а один предполагал как сохранение, так и снижение на 0,5 п. п.
Базовый сценарий регулятора предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 г. Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий. По его прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция замедлится до 4,5–5,5% в этом году.