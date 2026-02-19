Международные резервы России за неделю увеличились на $8,6 млрд
Международные резервы России по состоянию на 13 февраля достигли $806,1 млрд. Об этом сообщил Центральный банк.
На 6 февраля объем резервов составлял $797,5 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $8,6 млрд, или на 1,1%. Это произошло в основном за счет положительной переоценки.
За январь международные резервы России увеличились на 10,43%, или на $78,719 млрд.
Международные резервы включают высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении государства и регулятора. В них входят валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото.