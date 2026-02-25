Программы поддержки «слабых» регионов в РФ привлекли 30 млрд рублей инвестиций
Индивидуальные программы развития регионов с низкими социально-экономическими показателями позволили за год привлечь в них почти 30 млрд руб. частных инвестиций. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил, выступая с отчетом в Госдуме.
По его словам, специальные программы были разработаны по поручению президента для десяти регионов – республик Алтай, Тыва, Адыгея, Марий Эл, Калмыкия, Хакасия, Чувашия, а также Алтайского края, Псковской и Курганской областей.
«И как результат – только за год почти 30 млрд частных инвестиций пришли в промышленный сектор, сельское хозяйство, туризм этих субъектов», – сообщил Мишустин.
Премьер также отметил, что более половины российских регионов воспользовались возможностью списать две трети задолженности по бюджетным кредитам. Высвобожденные средства были направлены на развитие инфраструктуры – модернизацию коммунального хозяйства и обновление общественного транспорта.