Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Программы поддержки «слабых» регионов в РФ привлекли 30 млрд рублей инвестиций

Ведомости

Индивидуальные программы развития регионов с низкими социально-экономическими показателями позволили за год привлечь в них почти 30 млрд руб. частных инвестиций. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил, выступая с отчетом в Госдуме.

По его словам, специальные программы были разработаны по поручению президента для десяти регионов – республик Алтай, Тыва, Адыгея, Марий Эл, Калмыкия, Хакасия, Чувашия, а также Алтайского края, Псковской и Курганской областей.

«И как результат – только за год почти 30 млрд частных инвестиций пришли в промышленный сектор, сельское хозяйство, туризм этих субъектов», – сообщил Мишустин.

Премьер также отметил, что более половины российских регионов воспользовались возможностью списать две трети задолженности по бюджетным кредитам. Высвобожденные средства были направлены на развитие инфраструктуры – модернизацию коммунального хозяйства и обновление общественного транспорта.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её