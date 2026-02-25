Путин обсудил с кабмином и ЦБ способы покрытия дефицита бюджета
Члены правительства и представители Центробанка обсудили с президентом Владимиром Путиным различные способы покрытия дефицита бюджета, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме. По его словам, встреча прошла 24 февраля и длилась «много-много часов». Кремль о ней не объявлял заранее.
«То, что касается выбора, как финансировать возникающий дефицит бюджета, знаете, мы вчера допоздна у президента с многими членами правительства, с участием [председателя Банка России] Эльвиры Сахипзадовны Набиуллиной, коллег обсуждали очень большое количество подходов», – отметил премьер.
Выбор, как финансировать возникающий дефицит, затрагивает вопросы денежно-кредитной политики, добавил он.
По предварительным данным Минфина, бюджет в январе был исполнен с дефицитом в размере 1,72 трлн руб. (0,7% ВВП). Доходы снизились на 11,6% год к году до 2,362 трлн руб., при этом нефтегазовые доходы упали вдвое, до 393 млрд руб., из-за снижения цен на нефть.
На 2026 г. запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн руб. (1,6% ВВП). В министерстве подчеркивали, что высокие значения размера дефицита в начале года обусловлены опережающим финансированием расходов внутри года и не повлияют на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2026 г. в целом.