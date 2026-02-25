Путин обсудил с кабмином и ЦБ способы покрытия дефицита бюджета

По предварительным данным Минфина, бюджет в январе был исполнен с дефицитом в размере 1,72 трлн руб. (0,7% ВВП). Доходы снизились на 11,6% год к году до 2,362 трлн руб., при этом нефтегазовые доходы упали вдвое, до 393 млрд руб., из-за снижения цен на нефть.