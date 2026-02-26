Осьмакова назвала регулирование ГМО преградой для роста экспорта биотехнологий
Регулирование генно-модифицированных организмов (ГМО) является основным ограничением для развития в биоэкономике. Об этом «Ведомостям» рассказала заместитель директора по стратегическим коммуникациям ФИЦ биотехнологии РАН Алина Осьмакова.
Специалист привела «яркие технологические примеры» последних лет: например, ферментация С1-соединений с получением кормового белка гаприна. Концентрат является базой для производства кормов для аквакультуры и животноводства, выступает альтернативой рыбной муке, которая «из года в год дорожает и которой становится все меньше, а качество падает».
«При наличии устойчивой поддержки со стороны государства и частного сектора Россия способна генерировать технологии мирового уровня, но их масштабирование и индустриализация остаются ключевой задачей. В качестве основного ограничения можно, наверно, выделить, что в России действует достаточно жесткое регулирование в сфере генно-модифицированных организмов», – отметила она.
В середине 2010-х правительство вводило мораторий на промышленную генную инженерию и ввоз ГМО. В июне 2016 г. Госдума приняла закон об административной ответственности за выращивание ГМО. За нарушение запрета должностным лицам грозит штраф от 10 000 до 50 000 руб., юридическим лицам – от 100 000 до 500 000 руб.