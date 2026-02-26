Осьмакова назвала регулирование ГМО преградой для роста экспорта биотехнологий

Специалист привела «яркие технологические примеры» последних лет: например, ферментация С1-соединений с получением кормового белка гаприна. Концентрат является базой для производства кормов для аквакультуры и животноводства, выступает альтернативой рыбной муке, которая «из года в год дорожает и которой становится все меньше, а качество падает».