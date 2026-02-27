Газета
Денежная база в России увеличилась на 76,9 млрд рублей за неделю

Ведомости

Объем денежной базы в узком определении в России по состоянию на 20 февраля достиг 19,7 трлн руб. Об этом сообщил Центральный банк.

На 13 февраля показатель составлял 19,6 трлн руб. Таким образом, за неделю он увеличился на 0,39%, или на 76,9 млрд руб.

За неделю с 6 по 13 февраля денежная база в России выросла на 0,62%, или на 122,2 млрд руб.

В денежную базу в узком определении входят выпущенные в обращение ЦБ наличные средства (с учетом остатков в кассах финансовых организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным финансовыми организациями деньгам в национальной валюте, депонируемые в регулятор.

