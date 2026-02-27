Международные резервы России за неделю уменьшились на $8,9 млрд
Международные резервы России по состоянию на 20 февраля достигли $797,2 млрд. Об этом сообщил Центральный банк России.
На 13 февраля показатель составлял $806,1 млрд. Таким образом, он снизился на $8,9 млрд, или на 1,1%. Это произошло в основном из-за отрицательной переоценки.
Официальный курс доллара 13 февраля составлял 77,19 руб. Курс американской валюты на 20 февраля опустился до 76,64 руб.
Международные резервы страны включают высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Центробанка и государства. В них входят валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото.