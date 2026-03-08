Россия заняла восьмое место в мире по размеру ВВП в долларовом исчислении
Россия заняла восьмую строчку в рейтинге стран по объему ВВП в долларовом выражении. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данных национальных статистических служб.
Согласно первой оценке Росстата, российская экономика достигла 213,5 трлн руб., или $2,556 трлн. Благодаря этому показателю Россия не только вошла в десятку крупнейших экономик мира, но и обошла Италию с Канадой.
Лидерство в рейтинге стран по объему ВВП сохраняют США ($30,8 трлн). Далее следуют Китай ($19,8 трлн) и Германия ($5,05 трлн). На четвертой позиции – Япония ($4,4 трлн), пятое место у Индии ($3,9 трлн). Великобритания ($3,7 трлн) и Франция ($3,4 трлн) заняли шестую и седьмую строчки соответственно.
Последний раз Россия была в первой десятке аналогичного рейтинга в 2022 г. с ВВП $2,3 трлн.