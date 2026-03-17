Главная / Экономика /

Госдума одобрила в первом чтении уведомления о кредитах через «Госуслуги»

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять граждан о подписании ими условий кредитного договора через портал «Госуслуги». Законопроект опубликован в думской базе.

Инициатива была внесена группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Согласно документу, кредиторы должны будут направлять заемщику уведомление о подписании индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа) не позднее чем через 15 минут после получения соответствующей информации.

Уведомление будет содержать ключевые сведения о кредите, а также – в случаях, когда действует «период охлаждения» – информацию о возможности отказаться от займа и контакты кредитора, по которым это можно сделать.

Для реализации механизма банки и МФО будут передавать данные в квалифицированные бюро кредитных историй. Те, в свою очередь, обязаны обеспечить доставку уведомлений в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи.

Актуальность предлагаемых законопроектом изменений обусловлена необходимостью в дополнительном оперативном информировании заемщика, сказано в пояснительной записке.

