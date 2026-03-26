Международные резервы России за неделю снизились на $26,4 млрд

Международные резервы России по состоянию на 20 марта достигли $776,8 млрд. Об этом сообщил Центральный банк России.

На 13 марта показатель составлял $803,2 млрд. Таким образом, за неделю резервы сократились на $26,4 млрд, или на 3,3%. Снижение произошло в основном из-за отрицательной переоценки, пояснил регулятор.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком, на 13 марта составлял 79,07 руб. К 20 марта стоимость американской валюты выросла до 84,84 руб.

Международные резервы России включают высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении ЦБ и государства. В них входят валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото.

