Кабмин одобрил проект о нотариальном удостоверении ипотеки между физлицами
Правительство РФ одобрило законопроект, который предлагает обязать нотариально удостоверять договора ипотеки между физическими лицами. Об этом сообщил Минфин РФ.
В ведомстве отметили, что инициатива направлена на защиту граждан от нелегальных кредиторов, которые предоставляют займы физлицам под залог жилой недвижимости.
Проект вводит обязательное нотариальное удостоверение договоров ипотеки, если предметом сделки выступает жилое помещение либо доля в праве общей собственности на него. Правило распространяется на договоры, заключаемые между физическими лицами, включая индивидуальных предпринимателей.
Предполагается, что участие нотариуса в сделке обеспечит ряд важных гарантий: разъяснит сторонам смысл и значение проекта будущей сделки, проверит, соответствует ли документ действительным намерениям участников и требованиям законодательства, а также оценит дееспособность граждан и удостоверится в наличии их свободного волеизъявления.
Благодаря инициативе заемщики получат дополнительную защиту, а сделки по ипотеке жилых помещений будут подвергаться превентивному контролю на соответствие закону.