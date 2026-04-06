ФАС изучит цены на яйца и молоко

2 апреля Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли сообщила, что набор продуктов для классического кулича на сливочном масле подешевел на 9% относительно прошлого года. На начало апреля стоимость ингредиентов для его приготовления в расчете на шесть порций сократилась до 148 руб. В рецепт входят пшеничная мука (440 г), молоко (120 г), сахар (110 г), сливочное масло (100 г), куриные яйца (четыре), поваренная соль (3 г) и сухие дрожжи (7 г).