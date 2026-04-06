ФАС изучит цены на яйца и молоко
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует формирование цен на куриные яйца и молоко в рознице. Соответствующие запросы направлены крупнейшим федеральным торговым сетям для изучения обоснованности установления стоимости этих товаров.
Организации должны представить ведомству данные о еженедельной и ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, а также объемах их закупки и продажи с января по апрель 2026 г. Анализу подлежит ценообразование на все закупаемые и реализуемые сетями позиции независимо от их ценового сегмента.
В случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования.
25 марта ФАС направила предупреждение крупным торговым сетям о недопустимости необоснованного повышения цен на куриные яйца и другие товары, пользующиеся повышенным спросом перед Пасхой.
2 апреля Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли сообщила, что набор продуктов для классического кулича на сливочном масле подешевел на 9% относительно прошлого года. На начало апреля стоимость ингредиентов для его приготовления в расчете на шесть порций сократилась до 148 руб. В рецепт входят пшеничная мука (440 г), молоко (120 г), сахар (110 г), сливочное масло (100 г), куриные яйца (четыре), поваренная соль (3 г) и сухие дрожжи (7 г).