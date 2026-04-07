Международные резервы России сократились на 7,5% в марте
Объем международных резервов России в марте 2026 г. снизился до $748,984 млрд с $809,308 млрд месяцем ранее. Об этом сообщил Центральный банк.
Таким образом, показатель за месяц уменьшился на $60,324 млрд, или на 7,5%.
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 1 марта, составлял 88,26 руб. Курс американской валюты на 1 апреля опустился до 81,25 руб.
Международные резервы России включают высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении регулятора и государства. В них входят валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото.