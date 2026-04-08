Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,19%
За период с 31 марта по 6 апреля 2026 г. наблюдался рост потребительских цен в размере 0,19% по сравнению с 0,17% на предыдущей неделе. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития.
В продовольственном сегменте динамика оказалась на уровне 0,17%. Цены на плодоовощную продукцию изменились на 0,18%. При этом продолжилось снижение стоимости отдельных товаров: огурцы подешевели на 2,6%, лук – на 0,5%, бананы – на 0,2%. Рост цен на остальные продукты питания в среднем составил 0,17%.
Заметно замедлился рост цен на мясо: для говядины показатель снизился до 0,3%, для баранины – до 0,1%. Стоимость свинины осталась на уровне предыдущей недели – 0,2%. Одновременно зафиксировано снижение цен на ряд базовых продуктов: пшеничная мука подешевела на 0,5%, молоко – на 0,04%, сливочное масло – на 0,2%.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен оказался умеренным – всего 0,07%. Одежда подешевела на 0,2%, продолжилось снижение цен на электро‑ и бытовые приборы (−0,1%), а также на строительные материалы (−0,1%). Динамика цен на легковые автомобили приблизилась к нулевому уровню – 0,03%: для отечественных машин рост замедлился до 0,1%, а цены на импортные автомобили остались без изменений. Также замедлился рост стоимости топлива: для бензина показатель составил 0,17%, для дизельного топлива – 0,16%.
В сфере услуг за указанную неделю темпы роста цен снизились до 0,39%. В частности, замедлился рост стоимости поездок на отдых на Черноморское побережье России – до 0,2%, а цены на туры в страны Юго‑Восточной Азии даже снизились на 3,1%. Услуги по восстановлению зуба пломбой подорожали на 0,7%, тогда как рост цен на бытовые услуги замедлился до 0,3%.
Отдельно стоит отметить динамику индекса продовольственных цен ФАО за март: он вырос на 2,4% относительно февраля и на 1% к аналогичному периоду 2025 г. Для сравнения: в феврале рост составил 1,1% м/м и снижение на 0,9% г/г. Увеличение затронуло все ключевые товарные группы: зерновые (+1,5%), мясо (+1%), молочную продукцию (+1,2%), растительные масла (+5,1%) и сахар (+7,2%).
До этого Росстат сообщал, что с 24 по 30 марта инфляция составляла 0,17%, с 11 по 16 марта – 0,08%, а с 3 по 10 марта – 0,11%.