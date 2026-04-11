В ФНС опровергли информацию о техническом сбое при подаче декларации 3-НДФЛ

При обнаружении ошибок в уже поданной декларации отменить ее невозможно – необходимо представить уточненный вариант. Если налогоплательщик не согласен с начисленной задолженностью, следует обратиться в налоговый орган через «Личный кабинет», лично в инспекцию или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России». Ведомство напоминает, что все затраты на лечение, обучение, фитнес и покупку недвижимости должны быть подтверждены соответствующими документами.