В ФНС опровергли информацию о техническом сбое при подаче декларации 3-НДФЛ
Федеральная налоговая служба официально опровергла появившиеся в сети сведения о технических неполадках при подаче декларации 3-НДФЛ для получения налогового вычета. В ведомстве подчеркнули, что информация о формировании задолженности на едином налоговом счете из-за сбоя не соответствует действительности, а все системы работают в штатном режиме.
В ФНС добавили, что с начала года российские налогоплательщики подали уже 4,8 млн деклараций 3-НДФЛ с заявленными вычетами и еще 1 млн заявлений в упрощенном порядке. На сегодняшний день 65% всех поданных деклараций успешно проверены. Наиболее частыми причинами отказа в предоставлении вычетов становятся неправильное заполнение документов и отсутствие подтверждений.
Специалисты ФНС выделили несколько типичных ошибок, которых следует избегать. При подаче уточненной декларации необходимо включать в нее все вычеты, заявленные ранее в первичной, иначе налогоплательщик автоматически отказывается от части возврата. Также важно декларировать доходы от продажи имущества, если совокупная сумма превышает установленные лимиты в 1 млн руб. для жилья и 250 000 руб. для иных объектов.
Особое внимание стоит уделить правильному оформлению вычетов при сделках с взаимозависимыми лицами. Если квартира или дом приобретаются у супруга, родителей, детей, братьев, сестер или опекунов, имущественный налоговый вычет не предоставляется. Кроме того, с 2025 г. доходы по банковским вкладам выделены в отдельную налоговую базу, к которой нельзя применять социальные и имущественные вычеты.
При обнаружении ошибок в уже поданной декларации отменить ее невозможно – необходимо представить уточненный вариант. Если налогоплательщик не согласен с начисленной задолженностью, следует обратиться в налоговый орган через «Личный кабинет», лично в инспекцию или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России». Ведомство напоминает, что все затраты на лечение, обучение, фитнес и покупку недвижимости должны быть подтверждены соответствующими документами.