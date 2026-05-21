KMEZ964-2,82%CNY Бирж.10,411-0,47%IMOEX2 636,62-0,14%RTSI1 170,66-0,14%RGBI119,31+0,12%RGBITR783,15+0,14%
Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП России на 2026 год до 1,3%

Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз роста российской экономики на текущий год до 1,3% с ожидавшихся осенью 1,1%, говорится в новом докладе Брюсселя, сообщает «Прайм».

При этом прогноз на 2027 г. был понижен до 1,1% с 1,2%, ожидавшихся ранее. В 2025 г., по оценкам ЕК, российский ВВП вырос на 1%.

Одновременно ЕК ухудшила ожидания по росту экономики Евросоюза и еврозоны. По сравнению с осенним прогнозом, оценка роста ВВП ЕС на 2026 г. снижена с 1,4% до 1,1%, еврозоны – с 1,2% до 0,9%. Прогноз по США сохранен на уровне 2,2%, по Китаю – 4,5%.

Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП России на 2026 г. с 1,3% до 0,4% из-за жесткой денежно-кредитной политики и сокращения инвестиционной активности. Неделей ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры для снижения инфляции и стимулирования экономического роста.

