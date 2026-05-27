Reuters: Гонконг стал главным центром трансграничного перемещения капитала
Гонконг обогнал Швейцарию, став главным центром размещения трансграничных капиталов в мире. Тенденция вряд ли станет другой, так как азиатские финансовые центры растут быстрее европейских, пишет Reuters со ссылкой на Boston Consulting Group.
По данным агентства, накопленное в Китае состояние и бум IPO в 2025 г. способствовали превращению Гонконга в офшорного гиганта с состоянием в $2,95 трлн для самых богатых людей мира, «обогнав Швейцарию с ее $2,94 трлн».
Согласно прогнозам, до 2030 г. Гонконг и Сингапур будут расти как центры трансграничного бронирования приблизительно на 9% в год. В Швейцарии этот показатель достигнет в среднем 6% за тот же период. В 2025 г. объем трансграничных капиталовложений в мире увеличился на 8,4% до $15,7 трлн. Этому поспособствовали сильные рынки и растущий спрос на географическую диверсификацию. Большинство инвестиций были вложены в 10 крупнейших центров бронирования в мире, что еще больше усилило концентрацию.