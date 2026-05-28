Россельхознадзор запретил ввоз овощей и клубники из Армении
Россельхознадзор с 30 мая вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. Причиной названы участившиеся нарушения фитосанитарных норм.
За 2026 г. при ввозе армянской плодоовощной продукции выявлен уже 181 случай заражения карантинными объектами, говорится в сообщении ведомства. Инспекция Россельхознадзора 21–27 мая подтвердила систематические нарушения в тепличных комплексах. Армянское компетентное ведомство не приняло мер по ранее выявленным нарушениям.
Ограничения будут действовать до выработки алгоритма обеспечения безопасности отгружаемой продукции.
22 мая Россия уже ограничила ввоз цветов из Армении. Тогда глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил: «Вопрос в том, что у нас проблемы не только по цветам, у нас – и с овощами, и с фруктами».
15 мая Россельхознадзор объявил о намерении проинспектировать армянские предприятия, ввоз продукции которых в РФ был приостановлен. С начала 2026 г. в страну поступило 16 300 т армянской плодоовощной продукции, в ней выявили 146 случаев заражения. 21 мая ведомство направило письмо об ограничении поставок цветов из-за 135 нарушений при ввозе 96,2 млн единиц продукции.