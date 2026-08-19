Президенту предложат модель развития с опорой на частный капитал

Экономика в 2019–2025 гг. пережила пандемию и санкции, но выросла на 12%. В 2026 г. наступила инвестиционная пауза. Без реформ рост замедлится до 1,6% при целевых 3%, прогнозирует центр «Третий Рим». Об этом сообщил «Эксперт» со ссылкой на доклад, который был подготовлен к заседанию Совета при президенте 19 августа.