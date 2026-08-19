Президенту предложат модель развития с опорой на частный капитал
Экономика в 2019–2025 гг. пережила пандемию и санкции, но выросла на 12%. В 2026 г. наступила инвестиционная пауза. Без реформ рост замедлится до 1,6% при целевых 3%, прогнозирует центр «Третий Рим». Об этом сообщил «Эксперт» со ссылкой на доклад, который был подготовлен к заседанию Совета при президенте 19 августа.
Потенциал прежних факторов роста почти исчерпан. Эксперты предлагают новую модель на семи столпах: развитие регионов и туризма, автоматизация и ИИ, платформизация, инфраструктура, перестройка образования, обеление экономики и повышение доступности капитала для частного сектора. Государству предлагается стать не главным инвестором, а создать условия для бизнеса и населения. «Начиная с 2027 г. экономика должна сделать шаг вверх, где рост трансформируется в повышение благосостояния», – поясняют авторы.
Модель сочетает технологический прогресс, инфраструктуру и обеление. Для ИИ потребуются новые ЦОДы – до 3 ГВт до 2030 г., на 5G в городах-миллионниках – около 300 млрд руб., космическая инфраструктура – более 4,4 трлн руб.
Система образования должна перестроиться под постоянное обновление навыков. Автоматизация высвобождает работников для более производительного труда. Развитие регионов и туризма снижает неравенство. Обеление выравнивает конкуренцию.
Ключевое отличие нового цикла, отмечают эксперты, – переход от государственного спроса к частным инвестициям. Бюджет к 2029 г. должен выйти на нулевой дефицит. При реальной ставке 9–10% частный капитал будет ждать, нужна предсказуемая фискальная политика. 65% банков уже используют или планируют ИИ, платформенная экономика достигла 18,3 трлн руб. оборота. Средства компаний в банках – 64 трлн руб.