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Главная / Экономика /

Международные резервы России увеличились на $15,6 млрд за неделю

Наталья Захарова

Международные резервы России на 14 августа составили $755,6 млрд. Сумма выросла на $15,6 млрд, сообщил Банк России.

На 7 августа международные резервы равнялись $740 млрд. На 31 июля сумма составляла $720,3 млрд.

С 24 по 31 июля международные резервы снизились на $11,8 млрд до $720,3 млрд. Сообщалось, что сокращение произошло «в основном из-за отрицательной переоценки». На 17 июля резервы составляли $722,9 млрд, а к 24 июля выросли на $9,2 млрд до $732,1 млрд.

Международные резервы России – высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Центробанка и правительства РФ. Они включают валютные активы, монетарное золото, специальные права заимствования и резервную позицию в Международном валютном фонде.

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