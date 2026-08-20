Международные резервы России увеличились на $15,6 млрд за неделю
Международные резервы России на 14 августа составили $755,6 млрд. Сумма выросла на $15,6 млрд, сообщил Банк России.
На 7 августа международные резервы равнялись $740 млрд. На 31 июля сумма составляла $720,3 млрд.
С 24 по 31 июля международные резервы снизились на $11,8 млрд до $720,3 млрд. Сообщалось, что сокращение произошло «в основном из-за отрицательной переоценки». На 17 июля резервы составляли $722,9 млрд, а к 24 июля выросли на $9,2 млрд до $732,1 млрд.
Международные резервы России – высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Центробанка и правительства РФ. Они включают валютные активы, монетарное золото, специальные права заимствования и резервную позицию в Международном валютном фонде.