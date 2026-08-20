Мишустин: экономика России сохранила положительную динамику
России удалось достичь высоких показателей в экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Вопреки серьезным внешним вызовам правительству удалось сохранить положительную экономическую динамику – обеспечен прирост валового внутреннего продукта», – сказал он.
Он отметил, что для укрепления роста экономики необходимо запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности для вложений в промышленность, сельское хозяйство и сектор услуг. Отрасли экономики, по словам Мишустина, должны быть настроены на платформизацию и развитие всех сфер жизни граждан.
Кроме того, совместными усилиями с Банком России и деловыми объединениями необходимо стимулировать и развивать систему поддержки инвестирования, отметил глава кабмина.
Укрепление ключевых отраслей промышленности состоялось в России в условиях санкций, подчеркивал ранее Мишустин. Это произошло благодаря координации усилий государства и бизнеса.