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Главная / Экономика /

Мишустин: экономика России сохранила положительную динамику

Анна Суслова

России удалось достичь высоких показателей в экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.  

«Вопреки серьезным внешним вызовам правительству удалось сохранить положительную экономическую динамику – обеспечен прирост валового внутреннего продукта», – сказал он.

Он отметил, что для укрепления роста экономики необходимо запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности для вложений в промышленность, сельское хозяйство и сектор услуг. Отрасли экономики, по словам Мишустина, должны быть настроены на платформизацию и развитие всех сфер жизни граждан.  

Кроме того, совместными усилиями с Банком России и деловыми объединениями необходимо стимулировать и развивать систему поддержки инвестирования, отметил глава кабмина.

Укрепление ключевых отраслей промышленности состоялось в России в условиях санкций, подчеркивал ранее Мишустин. Это произошло благодаря координации усилий государства и бизнеса.

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