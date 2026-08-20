Мишустин: экономика России сохранила положительную динамику

Он отметил, что для укрепления роста экономики необходимо запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности для вложений в промышленность, сельское хозяйство и сектор услуг. Отрасли экономики, по словам Мишустина, должны быть настроены на платформизацию и развитие всех сфер жизни граждан.