Шохин предложил заменить «семь столпов» на «трех китов» в экономике
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил обновить концепцию новой экономической модели России и вместо ранее сформулированных «семи столпов» предложил сосредоточиться на «трех китах». Об этом он заявил РБК перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ).
Под «тремя китами» Шохин подразумевает три ключевых направления новой экономической модели – развитие людей, бизнеса и технологий.
По его словам, первым из них остается человек. Речь идет об инвестициях в образование, медицину, инфраструктуру и комфортную среду для жизни, а также возможности для саморазвития.
Вторым направлением глава РСПП назвал частный бизнес. Предпринимателям, по его мнению, необходима защищенность и предсказуемые условия работы, включая фискальную и регуляторную сферы.
Третьим «китом» Шохин считает инновационные технологические решения. Их, по его мнению, можно использовать в государственном управлении, социальной сфере, предпринимательстве, энергетике и инфраструктуре.