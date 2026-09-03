Эксперты назвали четыре сценария развития трансграничных платежей
Существует четыре базовых сценария развития трансграничной торговли и расчетов между странами объединения БРИКС, считают авторы доклада «Инфраструктура трансграничных платежей: четыре сценария для БРИКС», подготовленного к Восточному экономическому форуму в 2026 г. деловым изданием «Ведомости» и Фондом «Росконгресс». Каждый из сценариев обладает своими преимуществами и сложностями в реализации.
Наиболее прагматичным эксперты называют сценарий, при котором у стран БРИКС сохраняются внутренние платежные системы, а расчеты происходят по двусторонним корреспондентским счетам либо через назначенные банки в валютах сторон. Валютную конвертацию при этом выполняют лицензированные маркетмейкеры. Для двухсторонних коридоров с устойчивым объемом возможны заранее фондируемые пулы, лимиты или двусторонний неттинг.
«Сценарий дает наиболее быстрый путь к расширению платежной связности, однако результат будет зависеть прежде всего от ликвидности, правовой определенности и доверия партнеров, а не от количества подключенных технологических каналов», – считают авторы доклада. Россия, которая является одним из крупных и экспортеров и импортеров, может выступать одним из инициаторов сопряжения национальных платежных контуров, и одновременно крупным поставщиком потока для первых торговых коридоров.
Второй сценарий предусматривает более глубокую институциональную координацию и постепенное формирование многосторонней токенизированной платформы, на которой прохождение платежей обеспечивают уполномоченные банки, оперирующие оптовыми цифровыми деньгами национальных центральных банков либо токенизированными требованиями. Россия может получить прямое участие в формировании нового расчетного стандарта, если партнеры согласятся на совместное управление и симметричные права, отмечается в докладе.
Третий сценарий предполагает более высокую роль частного сектора в развитии платежной инфраструктуры. Объем трансграничных операций будет расти за счет появления все новых посредников и инструментов. Однако риски в этом сценарии эксперты оценивают выше, чем в сценарии с цифровыми валютами центральных банков.
В четвертом, инерционном сценарии страны объединения продолжают развивать собственные архитектуры, экспериментируя с двух- и многосторонними форматами интеграции. Число маршрутов будет расти, но каждый будет иметь собственную уникальную интеграцию, правовой контур и ликвидность, что будет ограничивать темпы финансовой интеграции объединения и затруднять масштабирование, а также создаст риск закрепления коридорного подхода как долгосрочной архитектуры для БРИКС.
В любом случае, наиболее реалистичная платежная интеграция БРИКС начинается не с общей валюты или сложных политических решений, а с пользовательского эффекта и общей способности понимать данные, признавать результат и обеспечивать ликвидность. «Единая платформа может стать следствием этой совместимости, но не ее заменой», – отмечается в докладе.
Исследование подготовлено при участии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Российской системы международных расчётов А7, Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, Всероссийской академии внешней торговли в развитие большого доклада «Мир – 2026: между столкновением и сотрудничеством», представленного на Петербургском международном экономическом форуме.
С полной версией доклада можно ознакомиться по ссылке.