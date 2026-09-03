Эксперты назвали четыре сценария развития трансграничных платежей

«Сценарий дает наиболее быстрый путь к расширению платежной связности, однако результат будет зависеть прежде всего от ликвидности, правовой определенности и доверия партнеров, а не от количества подключенных технологических каналов», – считают авторы доклада. Россия, которая является одним из крупных и экспортеров и импортеров, может выступать одним из инициаторов сопряжения национальных платежных контуров, и одновременно крупным поставщиком потока для первых торговых коридоров.