США поддерживают использование стейблкоинов для сохранения позиций доллара

Более того, стейблкойны являются даже более удобным инструментом для санкционного воздействия, подчеркивается в докладе. Такие деньги могут быть в одночасье заблокированы или уничтожены на отдельных счетах в случае поступления соответствующего судебного решения, или предписания регулятора.