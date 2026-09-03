США поддерживают использование стейблкоинов для сохранения позиций доллара
Платежные токены, такие как биткоин или эфириум, постепенно вытесняются с рынка платежных инструментов, уступая доминированию стейблкоинов, отмечают авторы доклада «Инфраструктура трансграничных платежей: четыре сценария для БРИКС», подготовленного к Восточному экономическому форуму в 2026 г деловым изданием «Ведомости» и Фондом «Росконгресс».
«CША, желая сохранить позицию доллара как ключевой международной валюты для расчетов <…>, создают условия для развития частных стейблкойнов», – отмечается в докладе. Распространение стейблкойнов в мире с условием хранения обеспечения в США и подотчетности организаций, их выпускающих, дает возможность сохранить позицию доллара в международной торговле, считают эксперты.
Более того, стейблкойны являются даже более удобным инструментом для санкционного воздействия, подчеркивается в докладе. Такие деньги могут быть в одночасье заблокированы или уничтожены на отдельных счетах в случае поступления соответствующего судебного решения, или предписания регулятора.
Исследование подготовлено при участии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Российской системы международных расчётов А7, Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, Всероссийской академии внешней торговли.
С полной версией доклада можно ознакомиться по ссылке.