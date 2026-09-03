Игорь Горин: до 80% трансграничных расчетов РФ идут по альтернативным каналам
От 50% до 80% трансграничных расчетов России с международными партнерами сегодня проходят по альтернативным каналам, а не через традиционную банковскую инфраструктуру. Об этом заявил на сессии «Россия – Азия: Новая архитектура торговли» первый заместитель генерального директора системы международных расчетов А7 Игорь Горин.
«Сегодня важным фактором внешней торговли является не только возможность купить и поставить товар, но и возможность его оплатить. При этом мы отмечаем, что сегодня от 50% до 80% внешнеэкономических расчетов уже не проходят через традиционные банковские системы. Это либо какие-то альтернативные каналы, либо платежные агенты», – сказал он.
Деловое издание «Ведомости» и А7 провели совместную аналитическую работу по развитию инфраструктуры трансграничных платежей. Доклад «Россия – Азия: Новая архитектура торговли» подготовлен при поддержке издания.
Горин также отметил необходимость создания альтернативной глобальной системы расчетов. По его словам, уже сегодня до 85% российских расчетов проходят в валютах дружественных стран «с благоприятным платежным режимом».
С одной стороны, это повышает волатильность торговли из-за влияния на курсовую разницу, с другой – учит российский бизнес быстрее адаптироваться к новым условиям.
Первый заместитель главного редактора «Ведомостей» Лана Самарина отметила, что, несмотря на то, что большинство торговых операций сегодня приходится на страны Азии, различия между ними – политические, экономические и культурные – остаются значительными.
«Мы очень часто обобщаем страны словом "Азия». Но каждая из стран региона обладает своими потребностями, своим видением того, что ей нужно от партнеров», – объяснила она.
По ее словам, в докладе представлен подробный анализ не только платежных систем, но и особенностей товарооборота, инвестиций и экономических процессов в отдельных странах Азии.