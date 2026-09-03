Игорь Горин: до 80% трансграничных расчетов РФ идут по альтернативным каналам

«Сегодня важным фактором внешней торговли является не только возможность купить и поставить товар, но и возможность его оплатить. При этом мы отмечаем, что сегодня от 50% до 80% внешнеэкономических расчетов уже не проходят через традиционные банковские системы. Это либо какие-то альтернативные каналы, либо платежные агенты», – сказал он.