Эксперт: одних расчетов в нацвалютах недостаточно для ухода от доллара

«Расчеты в национальных валютах это замечательно и здорово. Но как происходит расчет цены? Если мы продолжаем ориентироваться на цену доллара (а мы помним, что на все критически значимые товары цена определяется в долларах) <…>, то дедолларизация [получается] очень условная», – отметил он.