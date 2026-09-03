Эксперт: одних расчетов в нацвалютах недостаточно для ухода от доллара
Перевести все платежи в национальные валюты недостаточно, чтобы говорить об отказе от доллара до тех пор, пока доллар не перестанет быть базовой валютой в ценообразовании. Об этом сказал на сессии «Россия – Азия: Новая архитектура торговли» декан факультета международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнев.
«Расчеты в национальных валютах это замечательно и здорово. Но как происходит расчет цены? Если мы продолжаем ориентироваться на цену доллара (а мы помним, что на все критически значимые товары цена определяется в долларах) <…>, то дедолларизация [получается] очень условная», – отметил он.
«Нам надо переходить к прямым непосредственным расчетам, уходя вообще от доллара как валюты, которая всем удобна, понятна», – объяснил он.
Уход от доллара необходим для устойчивой торговой расчетной модели, объяснил эксперт. Кроме того, важны такие меры как увеличение логистических мощностей, создание защищенных маршрутов, выравнивание сальдо торгового баланса, а также формирование «позиции здорового прагматизма».
Деловое издание «Ведомости» и А7 провели аналитическую работу по анализу инфраструктуры трансграничных платежей. Доклад «Россия – Азия: Новая архитектура торговли» подготовлен при поддержке издания.