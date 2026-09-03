Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
KMAZ55,3+2,6%CNY Бирж.00%IMOEX2 185,04-0,1%RTSI791,23-0,38%RGBI113,77+0,12%RGBITR773,08+0,15%
Главная / Экономика /

Эксперт: одних расчетов в нацвалютах недостаточно для ухода от доллара

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Перевести все платежи в национальные валюты недостаточно, чтобы говорить об отказе от доллара до тех пор, пока доллар не перестанет быть базовой валютой в ценообразовании. Об этом сказал на сессии «Россия – Азия: Новая архитектура торговли» декан факультета международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнев.

«Расчеты в национальных валютах это замечательно и здорово. Но как происходит расчет цены? Если мы продолжаем ориентироваться на цену доллара (а мы помним, что на все критически значимые товары цена определяется в долларах) <…>, то дедолларизация [получается] очень условная», – отметил он.

«Нам надо переходить к прямым непосредственным расчетам, уходя вообще от доллара как валюты, которая всем удобна, понятна», – объяснил он.

Уход от доллара необходим для устойчивой торговой расчетной модели, объяснил эксперт. Кроме того, важны такие меры как увеличение логистических мощностей, создание защищенных маршрутов, выравнивание сальдо торгового баланса, а также формирование «позиции здорового прагматизма».

Деловое издание «Ведомости» и А7 провели аналитическую работу по анализу  инфраструктуры трансграничных платежей. Доклад «Россия – Азия: Новая архитектура торговли» подготовлен при поддержке издания.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь