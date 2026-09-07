Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,825+0,33%VEON-RX58,9+0,34%MGTS1 648+7,29%IMOEX2 252,53-0,04%RTSI819,53-0,04%RGBI113,77-0,03%RGBITR774,07+0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Лавров: Россия не будет торговать за бусы

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия не отказывается использовать доллар, однако не собирается торговать за бусы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Нам отказали в долларе. И что же, хотят, чтобы мы теперь сидели и на бусы обменивали то, что нам нужно?» – отметил министр на встрече с преподавателями и студентами в МГИМО (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что такого не будет. Лавров пояснил, что это России отказали в возможности использовать доллар при расчетах.

Также Лавров в ходе встречи выразил убежденность, что миру необходимо отойти от модели, которую навязал Запад во время глобализации. По его словам, когда западным странам понадобилось наказать РФ, все слова о справедливом экономическом механизме сразу были забыты.

Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнев считает, что перевода всех платежи в национальные валюты недостаточно, чтобы говорить об отказе от доллара до тех пор, пока доллар не перестанет быть базовой валютой в ценообразовании. «Нам надо переходить к прямым непосредственным расчетам, уходя вообще от доллара как валюты, которая всем удобна, понятна», – подчеркнул он.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь