Лавров: Россия не будет торговать за бусы

«Нам отказали в долларе. И что же, хотят, чтобы мы теперь сидели и на бусы обменивали то, что нам нужно?» – отметил министр на встрече с преподавателями и студентами в МГИМО (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что такого не будет. Лавров пояснил, что это России отказали в возможности использовать доллар при расчетах.