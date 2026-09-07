Лавров: Россия не будет торговать за бусы
Россия не отказывается использовать доллар, однако не собирается торговать за бусы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Нам отказали в долларе. И что же, хотят, чтобы мы теперь сидели и на бусы обменивали то, что нам нужно?» – отметил министр на встрече с преподавателями и студентами в МГИМО (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что такого не будет. Лавров пояснил, что это России отказали в возможности использовать доллар при расчетах.
Также Лавров в ходе встречи выразил убежденность, что миру необходимо отойти от модели, которую навязал Запад во время глобализации. По его словам, когда западным странам понадобилось наказать РФ, все слова о справедливом экономическом механизме сразу были забыты.
Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнев считает, что перевода всех платежи в национальные валюты недостаточно, чтобы говорить об отказе от доллара до тех пор, пока доллар не перестанет быть базовой валютой в ценообразовании. «Нам надо переходить к прямым непосредственным расчетам, уходя вообще от доллара как валюты, которая всем удобна, понятна», – подчеркнул он.