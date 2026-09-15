Орешкин: Россия стала независимой от финансовых систем Запада

Уровень доллара и евро в международных расчетах России с партнерами сократился до 15% в 2025 г. Это помогло обрести стране независимость от финансовых систем западных стран, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на сессии «Мир будущего: каким мы его создадим?» в рамках Международного фестиваля молодежи (МФМ).