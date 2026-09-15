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Главная / Экономика /

Орешкин: Россия стала независимой от финансовых систем Запада

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Уровень доллара и евро в международных расчетах России с партнерами сократился до 15% в 2025 г. Это помогло обрести стране независимость от финансовых систем западных стран, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на сессии «Мир будущего: каким мы его создадим?» в рамках Международного фестиваля молодежи (МФМ).

«У нас полностью изменилась валютная структура. Резко выросла доля российского рубля, выросла доля валют стран БРИКС, в первую очередь китайского юаня, а на долю доллара и евро в прошлом году пришлось лишь 15% международной торговли», – сказал он.

Орешкин добавил, что внешняя торговля России и ее финансовая система быстро перестроились. Благодаря санкциям экономика РФ вышла на «новые рельсы», что позволило стране не зависеть от финансовых систем западных стран.

14 сентября Орешкин также заявил, что финансовая система РФ изменилась после того, как страна подверглась санкционному давлению. Он отметил, что при расчетах у страны резко увеличилась доля рубля и валют стран БРИКС, в первую очередь китайского юаня.

По словам заместителя руководителя администрации президента, Россия обладает суверенными решениями во многих сферах жизни, включая энергетику, сельское хозяйство, логистику и промышленное производство.

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