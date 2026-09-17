Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 3,75%

«Глобальный энергетический шок пока оказал ограниченное влияние на цены и заработную плату в Великобритании. Но чем дольше сохраняется эта волатильность, тем сильнее будет ее влияние на инфляцию и тем вероятнее, что нам придется повысить ключевую ставку», – заявил Бейли.