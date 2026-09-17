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Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 3,75%

Татьяна Мозолевская
TOLGA AKMEN / TASS
TOLGA AKMEN / TASS

Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,75%, предупредив о возможности ее повышения в случае усиления инфляционного давления из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил Bloomberg.

За сохранение ставки проголосовали шесть членов комитета по денежно-кредитной политике, включая главу регулятора Эндрю Бейли. Еще три члена комитета выступили за ее повышение.

«Глобальный энергетический шок пока оказал ограниченное влияние на цены и заработную плату в Великобритании. Но чем дольше сохраняется эта волатильность, тем сильнее будет ее влияние на инфляцию и тем вероятнее, что нам придется повысить ключевую ставку», – заявил Бейли.

В Банке Англии отметили, что риски для инфляции «смещены в сторону повышения» и стали более выраженными по сравнению с июлем. Регулятор ожидает усиления ценового давления в ближайшие месяцы на фоне роста стоимости нефти и газа из-за эскалации конфликта между США и Ираном.

Банк Англии теперь прогнозирует, что в начале 2027 г. инфляция в стране будет примерно вдвое превышать целевой показатель в 2%. Одновременно регулятор повысил прогноз роста ВВП Великобритании в III квартале до 0,4%.

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