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Главная / Экономика /

Минфин предложил включить в налоговую базу по НДФЛ «пассивные» доходы

Об этом говорится в материалах к проекту бюджета
Валентин Сергеев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Речь идет о дивидендах, процентах по вкладах, операциях по ценным бумагам, продаже имущества, доходах от дарения и пр. Это сделано для унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13–22%. Это, по мнению Минфина, «соответствует целеполаганию введения прогрессивной шкалы НДФЛ».

Изменения не затронут вклады до 1 млн руб. и участников СВО.

По подсчетам ведомства, унификация коснется примерно 4 млн человек, не более 6% населения.

Об этом говорится в материалах к проекту бюджета. Сегодня он был внесен в правительство, сообщила пресс-служба Минфина.

Проект, по словам министра Антона Силуанова, «позволит выполнить все обязательства государства и сохранить макроэкономическую стабильность при любых возможных изменениях».

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