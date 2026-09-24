Минфин предложил включить в налоговую базу по НДФЛ «пассивные» доходы

Речь идет о дивидендах, процентах по вкладах, операциях по ценным бумагам, продаже имущества, доходах от дарения и пр. Это сделано для унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13–22%. Это, по мнению Минфина, «соответствует целеполаганию введения прогрессивной шкалы НДФЛ».