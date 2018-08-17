Тесты Цены в августе 1998 года. Помните ли вы их? Доллар, гречка, водка и другие товары народного потребления 17.08.2018Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» «Ведомости», Reuters, ТАСС, «РИА Новости», Wikipedia, Pixabay,